Wyjątkowy charakter wnętrza



Chcesz urządzić swoje mieszkanie w oryginalny i przytulny sposób? Skuś się na panele wygłuszające i poznaj pozytywne strony tego produktu. W ofercie dostępne są panele w różnych kształtach i kolorach.

Funkcja wygłuszająca dźwięki z zewnątrz



Często zdarza się, że hałasy z zewnątrz dochodzą do mieszkania. Jest to bardzo uciążliwe. Kolejnym problemem mogą być hałaśliwi sąsiedzi. Jednak jest na to doskonała alternatywa - panele wygłuszające. Posiadają one wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku. Jest to bardzo pozytywny parametr. Panele idealnie nadają się do pomieszczeń, w których jest problem z akustyką, gdzie występuje echo.

Panele wygłuszające i ich inne zalety



Panele są wykonane z gęstej pianki poliuretanowej, dzięki czemu są wytrzymałe i sprawdzone. Materiał ten jest odporny na upływający czas. Dodatkowo są one w pełni bezpieczne dla zdrowia człowieka. Mogą być montowane nawet w pokoju dziecięcym. Montaż paneli wykonuje się sam dzielnie, do towaru załączona jest instrukcja. Montaż jest bardzo prosty, szybki i czysty. Można tworzyć oryginalne aranżacje z wykorzystaniem tych paneli. Do wyboru jest ogromna ilość kolorów i kształtów. Jednak najczęściej są wybierane koła i kwadraty. Mogą być one wykorzystane jako podwieszane elementy sufitu - efekt niesamowity.